Бывшему чиновнику отказали в рассрочке миллионного штрафа

Суды двух инстанций решили, что ему есть, чем платить.

Орловский областной суд оставил без изменения решение Дмитровского районного суда, который ранее отказал в удовлетворении ходатайства теперь уже бывшему начальнику отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Дмитровского района. Напомним, в начале 2026 года он был признан тем же Дмитровским районным судом виновным по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере за незаконное бездействие).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Суд также постановил взыскать с осужденного в доход государства 30 тысяч рублей в счет конфискации полученной осужденным взятки. Экс-чиновник просил суд о рассрочке выплаты штрафа, заявив, что у него нет финансовой возможности разом выплатить такую сумму.

Закон действительно разрешает давать рассрочку, до пяти лет. Но в данном случае суд первой инстанции, проверив материальное положение бывшего чиновника, решил, что тот в рассрочке не нуждается. Осужденный подал апелляционную жалобу, но и коллегия областного суда не нашла оснований для предоставления рассрочки. Решение Дмитровского районного суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Ранее суд установил, что данный гражданин, занимая должность начальника отдела, являлся председателем земельной комиссии, которая проверяла использование арендованных земельных участков по целевому назначению. В ходе проверки он выявил, что одна из местных агрофирм не использует два земельных участка площадью более 119 и 171 гектара для выращивания бобов соевых, как того требовали условия договоров аренды, заключенных в рамках программы импортозамещения. В сентябре 2024 года чиновник, используя свои полномочия, потребовал от генерального директора компании взятку в размере 30 тысяч рублей за «непринятие мер к расторжению договоров аренды».

Он угрожал, что в противном случае договоры будут расторгнуты в одностороннем порядке. Получив согласие, чиновник дал коммерсанту номер банковской карты своего зятя, на которую в ноябре 2024 года были переведены деньги. Примечательно, что акты осмотра земельных участков, подписанные председателем комиссии, содержали ложные сведения о целевом использовании земли. За получение взятки чиновник был осужден, обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”