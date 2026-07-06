Завтра в Орле откроют памятник Романовым

Скульптура украсит территорию Иверского храма.

Напомним, церковь находится на улице Привокзальной, 9. Торжественное открытие состоится 7 июля в 12 часов.

Как рассказали в Орловской митрополии, памятник увековечит память о супругах – великом князе Сергее Александровиче и великой княгине Елизавете Фёдоровне.

Оба они окончили свою жизнь трагически — от рук революционеров. Сергей Александрович Романов, сын Александра Второго, был убит в 1905 году. Елизавета Фёдоровна, старшая сестра Александры, супруги Николая Второго, погибла в 1918. В 1992 году Русская Православная Церковь причислила её к лику святых и включила в Собор новомучеников и исповедников Российских.

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ИА «Орелград»