МегаФон улучшил связь и интернет в Ливенском районе Орловской области

6.7.2026 | 15:06 ЖКХ, Новости

К летнему сезону запустили новое телеком-оборудование в пяти населенных пунктах.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Теперь в  поселке Совхозный, селах Сергиевское, Речица, Троицкое и деревне Здоровецкие Выселки базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает стабильную связь даже при высоких нагрузках. По замерам, скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с.

Теперь более 26 тысяч жителей частных домов могут пользоваться цифровыми услугами, управлять устройствами умного дома, заказывать товары онлайн и получать оповещения о погоде. Также доступны звонки по технологии VoLTE, обеспечивающие высокое качество звука и возможность одновременно пользоваться интернетом.

Как отметил директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин, строительство новых объектов создало комфортные условия для использования современных сервисов в сельской местности. По его словам, с начала года специалисты компании провели порядка 50 технических работ по улучшению качества покрытия и скорости передачи данных.

Ранее оборудование было модернизировано в микрорайоне Зареченском в Орле.

ИА “Орелград”


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