В Орловской области нашли останки ещё 73 защитников Отечества

6.7.2026 | 14:25 Новости, Общество

Таковы итоги первого этапа «Вахты Памяти – 2026».

Фото: bolhov-kuranty.ru

О них рассказал губернатор Андрей Клычков.

Удалось установить имена ещё четырёх красноармейцев, погибших на Орловщине в годы Великой Отечественной войны. Также были обнаружены два именных медальона. Пока что они отправлены на экспертизу.

Состоялись торжественные перезахоронения. Они прошли на Кривцовском мемориале (7 мая), а также на мемориальном комплексе «Вяжи» и в Залегощенском районе в селе Гвоздяное (22 июня).

Первый этап акции проводился с 20 марта по 31 мая. Второй стартовал 1 июня.

В этом году поисковые работы проводятся на территориях 12 муниципальных образований. В них участвуют 19 общественных организаций — не только из Орловской области, но и из других регионов. В общей сложности, воинов разыскивают около 720 человек.

ИА «Орелград»


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