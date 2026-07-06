Облизбирком утвердил планы закупок для выборов

Приобрести планируется многое, от канцелярии до трафаретов для незрячих избирателей.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила перечни товаров, работ и услуг для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы и Орловского областного Совета народных депутатов. Напомним, они пройдут в сентябре 2026 года. Сразу два постановления о закупках подписала председатель облизбиркома Людмила Пиняева. Из них следует, что для нужд самой комиссии и обеспечения нижестоящих избирательных комиссий закупят широкий спектр товаров и услуг.

В число закупок включены: изготовление избирательных бюллетеней, печатной и наружной информационной продукции, размещение видеороликов на светодиодных экранах. Также в перечне нашли свое место закупки гофротары, печати, технологического оборудования, флагов, стендов, вывесок, металлических шкафов, скатертей, флеш-карт, расходных материалов и комплектующих к оргтехнике.

Повышенное внимание традиционно уделено заботе об избирателях с ограниченными возможностями здоровья. В частности, для них предусмотрено изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней. Такими трафаретами пользуются инвалиды по зрению. Кроме того, запланированы закупки услуг специальной связи по доставке избирательной документации и бухгалтерских услуг для территориальных комиссий, которые будут оказываться по гражданско-правовым договорам.

Для территориальных и участковых избиркомов (ТИК и УИК) Избирательная комиссия Орловской области установила предельные нормативы канцелярских товаров. Среди них: бумага формата А3 (не более 17 пачек на ТИК) и А4 (не более 5 пачек на ТИК и 1 на УИК), ручки шариковые (до 9 на ТИК и до 16 на УИК), скотч, клей, папки различных видов, ножницы, штемпельная продукция и другие необходимые мелочи.

Территориальные комиссии смогут самостоятельно закупать только услуги по аренде транспорта с экипажем. Предельная стоимость одной услуги ограничена 10 тысячами рублей для ТИК и 5 тысячами рублей для УИК. Закупки товаров для территориальных и участковых комиссий централизованно проведет облизбирком. Участковым комиссиям закупать товары, работы и услуги самостоятельно запрещено, все необходимое будет поставлено централизованно.

ИА “Орелград”