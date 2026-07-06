На Орловщине за нарушения прав инвалидов наказали около 100 человек

Такова статистика за текущий год.

О ней рассказали в прокуратуре Орловской области.

По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 97 должностных лиц. Всего было выявлено около 400 соответствующих нарушений (прав инвалидов и престарелых, а также пенсионных прав граждан).

Например, в ряде районов в зданиях объектов инфраструктуры отсутствовали тактильные средства отображения информации, противоскользящие полосы, кнопки вызова персонала, разметки для лиц с нарушениями зрения. Такие нарушения выявили в Глазуновском, Должанском, Мценском, Новодеревеньковском и Троснянском районах. В связи с этим внесено 49 прокурорских представлений.

Были вскрыты факты ненадлежащей работы центров занятости. Они не занимались трудоустройством граждан с инвалидностью должным образом, а также не предоставляли сведения о выполнении соответствующих квот. Известно, что такие нарушения выявили во всех районах Орла, кроме того, силами Ливенского и Урицкого межрайонных прокуроров.

Также в нескольких районах области не соблюдалась продолжительность рабочего дня, установленная для сотрудников с инвалидностью.

ИА «Орелград»