Археологи проверили участок под реконструкцию КНС в Колпне

Объекты культурного наследия не были найдены, что открывает путь строительным работам.

Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проведение работ по реконструкции канализационной насосной станции № 2 в поселке Колпна. Исследования проводились на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ, в рамках договора между заказчиком работ и СПОК «Елецкий стан». Как следует из акта экспертизы, участок обследования расположен в северной части поселка Колпна, на левом берегу реки Быстрая Сосна.

Территория вытянута вдоль улиц Луговая, Советская, Ленина и Торговая, завершаясь у здания Колпнянской центральной районной больницы. Ближайшие археологические памятники находятся на значительном удалении: поселение у деревни Борисовка – в 7 километрах к юго-западу, селище Петровка 1-я – в 12 километрах к юго-востоку, городище Городецкое – почти в 17 километрах к северо-востоку.

Для аргументированного заключения на участке было заложено три шурфа размером 2 на 1 метр. Шурфы проходили на глубину до 2 метров. Стратиграфия почвенных слоев показала, что под дерном залегает темно-серый гумусированный суглинок мощностью до 1,8 метра, под которым скрывается материковый слой светло-коричневого суглинка. Археологического материала и признаков культурного слоя в шурфах не было обнаружено.

Эксперт пришел к выводу, что на обследованном земельном участке объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр, выявленные объекты, а также объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют. А это означает, что проведение земляных и строительных работ в рамках реконструкции КНС № 2 возможно. Однако, напомним, в случае обнаружения в ходе работ потенциального объекта культурного наследия, строители обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней уведомить о своей находке региональное управление по охране памятников.

ИА “Орелград”