Орловец обвиняется в использовании и сбыте фальшивых денег

По текущей версии, мужчина расплачивался ими в общепите.

Об этом рассказали в прокуратуре нашего региона.

Известно, что обвиняемый — житель Орловского муниципального округа. Дело рассмотрит Северный районный суд Орла.

Согласно текущей версии, преступления произошли в текущем году в феврале. Гражданин использовал поддельные купюры, чтобы расплатиться в двух точках общепита.

Также он передал другому лицу три поддельных купюры номиналом по пять тысяч рублей каждая. Это квалифицировали уже как сбыт фальшивых денег.

Как уточняет ведомство, подделки хранились по месту жительства обвиняемого.

ИА «Орелград»