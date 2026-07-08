Литературный музей Тургенева получил ценные мемории

Весеннее пополнение фондов музея Тургенева принесло более 350 новых предметов.

Объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева подвел итоги поступлений в фондовую коллекцию за весенние месяцы 2026 года. С марта по май по итогам заседаний Экспертной фондово-закупочной комиссии в собрание музея передано более 350 предметов, от картин и скульптур до редких книг и архивов орловских поэтов. Так, в марте комиссия приняла 127 предметов. Среди них обращают на себя внимание 54 книги, пополнившие основной фонд «Редкая книга».

Два уникальных экземпляра напечатаны на языке эсперанто: «Стихотворения в прозе» Тургенева, изданные в Токио в 1934 году, и «Первая эсперантская книга для чтения из произведений Толстого, Тургенева, Гаршина, Мамина-Сибиряка» 1910 года. Ее автор – наш земляк Николай Кабанов, родившийся в Орловской губернии в 1864 году и бывший одним из пионеров популяризации эсперанто в России.

Также в фонды поступили 53 письма из научного архива, обнаруженные еще в 2011 году. В основном это переписка с Галиной Шевелевой, редактором библиографического словаря «Писатели Орловского края», изданного в Орле в 1981 году. Продолжилась регистрация писем к Шевелевой от Ксении Муратовой, известного библиографа и профессора. Среди уникальных поступлений можно также отметить 14 графических работ орловского художника Ромашова (экслибрисы в технике ксилографии), переданные самим автором, и два бюста: Владимира Ленина (Ленинградский фарфоровый завод) и Карла Маркса (частная мастерская, 1924 год).

Обе скульптуры принадлежали отцу дарителя, первому заведующему кафедрой истории ОГПИ. Еще четыре хрустальные рюмки 1950–1970-х годов производства ГДР с уникальным дизайном поступили от мецената Александра Старухина. В апреле фонды пополнились еще 125 предметами. Главным событием тогда стало открытие личного фонда, посвященного брянскому поэту Николаю Поснову. Архив и личные вещи передала его дочь Екатерина Волобуева после выставки на площадке музея писателей-орловцев. В фонд вошли 81 фотография из семейного архива.

Продолжилась работа с архивами орловских поэтов Дмитрия Блынского и Юрия Стефанова. На заседании были представлены вырезки из литературных газет и журналов с прижизненными публикациями, эссе, рецензии и личные записи Стефанова, а также рукописные и машинописные очерки Блынского. Всего 40 единиц перешло в основной фонд «Рукописно-документальные источники». Книжная коллекция пополнилась «Тургеневским ежегодником 2024 года» и четырьмя каталогами с дагеротипами.

Как сообщает Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева, в мае комиссия приняла еще 125 предметов, в том числе картины орловского художника, члена Союза художников СССР Виктора Лебедева. Еще в апреле его дочь Валентина Лебедева передала музею из личной мастерской художника более 100 графических и живописных работ. На майском заседании была зарегистрирована первая часть коллекции в количестве 40 единиц.

В музее добавили, что в мае была продолжена и работа по переводу дореволюционных журналов Министерства народного просвещения из научной библиотеки в основной фонд. В мае зарегистрированы номера за 1878-1882 годы, всего 51 единица. Также 33 книги поступили из библиотеки орловского писателя и краеведа Леонида Афонина.

ИА “Орелград”