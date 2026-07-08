В Орле пенсионерка обчистила счет пенсионера

Она нашла чужую карту и потратила чужие деньги.

Вступило в силу решение Железнодорожного районного суда, вынесенное в отношении жительницы города Орла. Действия женщины изначально были квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с банковского счета). Однако затем из обвинения был исключен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», поскольку потерпевший заявил, что похищенная с его счета сумма не является для него значительной.

Как следует из материалов дела, в марте 2026 года орловчанка, являющаяся пенсионеркой, около офиса одного из банков на улице Ленина нашла чужую банковскую карту. Ее обронил другой местный житель, тоже пенсионер. Осознавая, что пользуется чужими деньгами, пенсионерка не стала искать хозяина карты, а отправилась по магазинам. В течение полутора часов она успела совершить покупки в шести торговых точках.

Женщина приобрела за чужой счет продукты, коньяк, витамины и шампунь, расплачиваясь картой бесконтактным способом. Общая сумма хищения составила 7250 рублей 32 копейки. В судебном заседании подсудимая признала вину и раскаялась. К тому же изобличить ее помогли кассовые чеки, записи с камер видеонаблюдения и показаний работников торговых точек.

При назначении наказания суд учел, что подсудимая впервые совершила преступление, является пенсионеркой, положительно характеризуется по месту жительства. Кроме того, она полностью возместила потерпевшему ущерб. Также обстоятельствами, смягчающими наказание, были признаны активное способствование расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном.

Исключение из обвинения квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» связано с мнением самого потерпевшего. Он потерпевший заявил, что 7 тысяч рублей не являются для него значительными потерями, так как его ежемесячный доход составляет около 62 тысяч рублей, пенсия плюс подработка. Однако суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Но женщине в каком-то смысле повезло. Поскольку суд изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, а потерпевший заявил, что примирился с подсудимой и претензий к ней не имеет, пенсионерку освободили от исполнения назначенного ей наказания.

ИА “Орелград”