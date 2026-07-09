На Орловщине расширили поддержку строительства газовых заправок

Губернатор скорректировал условия получения государственной поддержки для инвесторов.

Глава правительства Орловской области и губернатор Андрей Клычков внес изменения в порядок предоставления субсидий на строительство объектов заправки транспортных средств природным газом. Тем самым были скорректированы условия предоставления государственной поддержки для инвесторов, реализующих проекты по созданию газовой заправочной инфраструктуры. В частности, ужесточены технические требования к объектам заправки.

Суммарная выходная мощность компрессорного оборудования на газовых заправках теперь должна составлять не менее 1000 кубометров в час. Это вдвое больше, чем ранее, поскольку было 500 кубометров. Также увеличен минимальный объем блоков аккумуляторов газа – с 500 до2000 литров. Появились отдельные требования для разных типов заправочных объектов. Например, при строительстве криоАЗС объем криогенных резервуаров должен быть не менее 25 кубометров.

Для площадки передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ) установлены свои нормативы: выходная мощность бустер-компрессора – не менее 500 кубометров в час, объем аккумуляторов газа – не менее 10 тысяч литров. С 2026 года вводится требование об использовании российского оборудования. При строительстве криоАЗС необходимо применять блоки аккумуляторов газа и заправочные колонки отечественного производства. Для площадок ПАГЗ обязательным становится использование компрессора и самого передвижного заправщика, произведенных в России.

Предельный размер фактических затрат на строительство газовой заправки, подлежащих субсидированию, увеличен с 36 до 50 миллионов рублей. Это позволит инвесторам получать более существенную компенсацию расходов. Для проектов по созданию площадок ПАГЗ в расчет субсидии дополнительно могут включаться затраты на приобретение передвижного заправщика. Однако эта часть компенсации не может превышать половину предельного размера субсидии.

Из документа следует, что субсидия предоставляется на компенсацию части затрат на строительство объектов заправки природным газом. Получить поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие соответствующие инвестиционные проекты.

ИА “Орелград”