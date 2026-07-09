На Орловщине в «чернобыльский» стаж включили проживание в общежитии

Суды встали на сторону жителей Орловской области в спорах о досрочной пенсии.

Болховский и Кромской районные суды Орловской области рассмотрели иски местных жителей к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области о досрочном назначении пенсии. В обоих случаях они встали на сторону истцов, признав за ними право на льготы в связи с проживанием на территориях, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС. Интересны нюансы рассмотрения дел.

В первом случае жительница Болховского района обратилась в суд после отказа в досрочном назначении пенсии. Пенсионный орган посчитал, что Закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» не предусматривает суммирование величин уменьшения возраста выхода на пенсию для граждан, относящихся к двум и более категориям.

Как сообщили в пресс-службе Болховского районного суда, было установлено, что истица одновременно относится к двум категориям чернобыльцев: как постоянно проживающая на территории зоны проживания с правом на отселение и как проживающая на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом. По мнению суда, закон не запрещает суммирование льготных периодов, а вред, причиненный проживанием в загрязненных зонах, должен возмещаться в полном объеме.

Он пришел к выводу, что гражданка имеет право на снижение пенсионного возраста суммарно на 4 года (1 год за проживание в зоне с правом на отселение и 3 года за проживание в зоне с льготным статусом), и удовлетворил ее требование о назначении досрочной пенсии. Житель Троснянского района также столкнулся с отказом пенсионного органа. Он просил включить в стаж период проживания в общежитии во время обучения в Орловском техникуме агротехнологии и транспорта, который находится в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда, в данном случае пенсионный орган отказал, посчитав, что период обучения не дает права на льготы после выезда из загрязненной зоны. Но суд пришел к иному выводу. По его мнению, период проживания в общежитии в зоне с льготным статусом также дает право на досрочную пенсию, независимо от того, что это было время учебы. Решение пенсионного органа было признано незаконным, его обязали назначить истцу пенсию с момента возникновения права. Решение Кромского районного суда уже вступило в законную силу, а решение Болховского районного суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

ИА “Орелград”