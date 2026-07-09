Орловчанка схлопотала крупный штраф за фиктивную прописку

Она прописалась в «северной» зоне ради получения детских пособий.

Северный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело о мошенничестве, которое было заведено в отношении местной жительницы. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления ложных сведений и умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат).

Как сообщила пресс-служба Северного районного суда, у орловчанки на иждивении находятся трое малолетних детей. Теоретически это давало ей право на получение социальных пособий. Однако при обращении в Отделение Социального фонда России по Орловской области ей было отказано, поскольку среднедушевой доход ее семьи превышал величину прожиточного минимума.

Однако от планов по оформлению пособий орловчанка не отказалась. Более того, она решила пойти другим путем. Женщина узнала, что в так называемой северной климатической зоне размер социальных выплат выше, поскольку он привязан к местному прожиточному минимуму. Чтобы получить повышенное пособие, она фиктивно зарегистрировала себя и детей у родственников в северной зоне, не имея намерения реально туда переезжать.

Находясь фактически в Орле, через портал «Госуслуги» она подала заявление на ежемесячное пособие, указав в документах именно «северный» адрес регистрации. На основании этих сведений ей были назначены выплаты как жительнице северной климатической зоны, которые она, проживая в Орле, получала около года. Суд установил, что па протяжении всего этого времени орловчанка «умалчивала о том, что основания для получения повышенных выплат отсутствуют».

По подсчетам следствия, с которыми согласился суд, многодетная мать незаконно получила 399 771 рубль бюджетных средств, что с точки зрения закона квалифицируется как крупный размер. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в том числе наличие детей. К тому же, подсудимая добровольно возместила причиненный бюджету ущерб в полном объеме. По итогам рассмотрения дела ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”