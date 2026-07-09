Систему ГАС «Выборы» применят на сентябрьских выборах

Облизбирком определил порядок работы автоматизированной системы и обсудил вопросы безопасности.

В Избирательной комиссии Орловской области прошло совещание с председателями территориальных избирательных комиссий. Главной темой встречи стала подготовка к Единому дню голосования (20 сентября 2026 года) и обеспечение безопасности в период проведения выборов. Участники обсудили организацию общерегиональной тренировки, в которой примут участие члены избирательных комиссий всех уровней, от областной до участковых. Задача учений заключается в отработке слаженных действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в облизбиркоме, в рамках тренировки запланировано проведение инструктажей и практических занятий для председателей и членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Такой подход, как отмечают организаторы, позволит обеспечить единый алгоритм действий и высокий уровень готовности каждого организатора выборов. В Избирательной комиссии региона подчеркивают, что безопасность участников и организаторов выборов остается приоритетом в период подготовки и проведения голосования.

Чуть ранее Избирательная комиссия Орловской области приняла пакет постановлений, регламентирующих использование Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы») при подготовке и проведении выборов депутатов областного Совета народных депутатов, а также выборов в органы местного самоуправления, назначенных на Единый день голосования.

Так, сразу двумя постановлениями были утверждены регламенты перевода регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов. Система будет использоваться для: составления и уточнения списков избирателей; проверки достоверности сведений в подписных листах кандидатов и партийных списков; контроля за поступлением и расходованием средств избирательных фондов; обработки данных о движении бюллетеней и итогах голосования; размещения информации о ходе выборов на официальном сайте избиркома и интернет-портале ЦИК России.

Перевод системы в «боевой» режим будет произведен по распоряжению председателя Избирательной комиссии Орловской области в пятидневный срок после официального опубликования решения о назначении выборов. О начале работы ГАС «Выборы» уведомляются областной парламент, губернатор, главы муниципалитетов и обслуживающая систему коммерческая организация. Имеются и определенные особенности использования данной системы.

Так, в постановлениях отмечено, что с момента начала голосования и до подписания итоговых протоколов ГАС «Выборы» функционирует в особом режиме. Доступ к данным об итогах голосования обеспечивается в полном объеме и в режиме реального времени. Использование системы прекращается в день официального опубликования полных данных о результатах выборов. Кстати, ранее действовавшие постановления по использованию ГАС «Выборы» на муниципальных выборах теперь признаны утратившими силу.

Добавим, что облизбирком создал группу контроля за использованием ГАС «Выборы». В ее состав вошли четыре члена комиссии с правом решающего голоса: Екатерина Гетманцева, секретарь Избирательной комиссии Орловской области, а также члены комиссии Ирина Сафонова, Альбина Сотникова и Наталья Щекотихина. Группа контроля будет следить за соблюдением законодательства при эксплуатации автоматизированной системы. Должностные лица органов власти не вправе вмешиваться в работу системных администраторов или отменять их указания.

ИА “Орелград”