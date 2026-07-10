Ливенцы согласились на главу от губернатора

В Ливнах прошли публичные слушания по изменению порядка избрания главы города.

В администрации города Ливны состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа. Главное изменение, которое обсуждали участники, касается нового порядка избрания главы города. Как сообщили в администрации Ливен, инициатором выступил юридический отдел. В частности, выступившая на слушаниях начальник отдела Ирина Ивлева предложила внести поправки в Устав в соответствии со статье 19 Федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и Законом Орловской области № 3327-ОЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области».

Согласно предлагаемым изменениям, глава города Ливны будет избираться не из состава депутатов Ливенского городского Совета народных депутатов, как это было раньше, а из числа кандидатов, представленных губернатором Орловской области. Сама процедура будет выглядеть следующим образом: областной руководитель направляет в городской Совет кандидатуры, после чего депутаты в течение 30 календарных дней организуют заседание и проводят открытое голосование.

Решение считается принятым, если за одного из кандидатов проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Если ни один кандидат не набирает нужного числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. При этом избранным считается тот, кто получил больше голосов, чем его соперник. Публичные слушания прошли в форме собрания граждан в зале заседаний администрации города Ливны. Участники могли заранее ознакомиться с проектом решения, опубликованным в местной газете и на официальном сайте администрации, а также направить свои предложения и замечания.

Предложения принимали в городском Совете народных депутатов. В ходе слушаний граждане получили возможность задать вопросы и высказать свое мнение по предлагаемым поправкам. Кстати, обсудили они не только новый порядок избрания главы. Проект также предусматривает исключение из Устава упоминаний о муниципальном жилищном контроле в связи с изменением федерального законодательства, соответствующие поправки вступят в силу уже с 1 сентября 2026 года.

Участники слушаний в целом одобрили все предложенные изменения, что было зафиксировано специальной резолюцией. Сам же новый порядок избрания главы города начнет действовать после истечения срока полномочий нынешнего состава депутатов, принявшего данное решение. Напомним, в сентябре 2026 года в Ливнах пройдут выборы в горсовет. Теперь проект изменений в Устав, одобренных на слушаниях, будет рассмотрен на заседании Ливенского горсовета, причем произойдет это еще в июле. Депутатам предстоит принять окончательное решение по поправкам.

ИА “Орелград”