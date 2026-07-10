В Орле на городском пляже снова чуть не погибли купальщики

10.7.2026 | 12:07 Новости, Происшествия

Об этом рассказали на Станции скорой медицинской помощи.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

На краю гибели оказались двое человек. Оба полезли в воду после употребления алкогольных напитков.

В первом случае инцидент произошёл с 19-летним жителем Должанского района. К счастью, рядом находились его друзья. Они вытащили парня на берег и вызвали «Скорую». Пострадавшего отправили в Областную клиническую больницу.

Во втором случае чуть не утонул 42-летний мужчина. Орловец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть Оку, но не рассчитал свои силы. Ему оказали помощь спасатели. Этого пострадавшего доставили в Больницу имени Семашко.

Напомним, 20 июня на этом же пляже утонули сразу две девушки — 18 и 19 лет. Тем временем в Туве завершились поиски двух пропавших 12-летних девочек. Дети ушли из дома 1 июля. Девочек нашли рядом с рекой Енисей, но в разных местах — на расстоянии 80 километров друг от друга.

ИА «Орелград»


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