В Орле на городском пляже снова чуть не погибли купальщики

Об этом рассказали на Станции скорой медицинской помощи.

На краю гибели оказались двое человек. Оба полезли в воду после употребления алкогольных напитков.

В первом случае инцидент произошёл с 19-летним жителем Должанского района. К счастью, рядом находились его друзья. Они вытащили парня на берег и вызвали «Скорую». Пострадавшего отправили в Областную клиническую больницу.

Во втором случае чуть не утонул 42-летний мужчина. Орловец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переплыть Оку, но не рассчитал свои силы. Ему оказали помощь спасатели. Этого пострадавшего доставили в Больницу имени Семашко.

Напомним, 20 июня на этом же пляже утонули сразу две девушки — 18 и 19 лет. Тем временем в Туве завершились поиски двух пропавших 12-летних девочек. Дети ушли из дома 1 июля. Девочек нашли рядом с рекой Енисей, но в разных местах — на расстоянии 80 километров друг от друга.

ИА «Орелград»