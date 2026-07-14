Подрядчик из Тамбова проиграл орловскому регоператору в суде

Арбитраж рассмотрел встречные иски, связанные с капремонтом.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел встречные иски тамбовской компании «Арх-Проект» и орловского регионального фонда капитального ремонта. Судя по материалам дела, спор разгорелся вокруг проектной документации для капитального ремонта многоквартирного дома № 37 на улице Ленина в Орле. Кстати, это здание является объектом культурного наследия. Подрядчик должен был разработать проект, в том числе по ремонту фасада, включая вентиляционные продухи в цокольной части. Однако, по версии заказчика, в документации этих работ не оказалось.

Как следует из материалов дела, стороны заключили договор еще в декабре 2022 года. «Арх-Проект» принял на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. Список домов включал в себя не только дом № 37 на улице Ленина, но в данном случае спор возник именно по нему.

В исковом заявлении «Арх-Проект» указал, что выполнил проектные работы в отношении спорного многоквартирного дома и направил ответчику документацию, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости. РФКР выполненные работы не принял и не оплатил их. По версии подрядчика, при визуальном обследовании дома вентиляционные продухи в цокольной части фасада «фактически отсутствовали». А определить стоимость работ по ремонту продухов отдельно от других видов работ «не представляется возможным».

По мнению подрядчика, РФКР был обязан оплатить всю стоимость выполненных работ, но фонд оставил его претензию без удовлетворения. В суде подрядчик просил взыскать с фонда 75,6 тысячи рублей задолженности по договору и 87,7 тысячи рублей неустойки. В свою очередь РФКР подал встречный иск, полагая, что подрядчик не выполнил и не сдал в установленный в договоре срок работы в части составления проектно-сметной документации в отношении спорного многоквартирного дома.

Фонд просил о взыскании с подрядчика 110,2 тысячи рублей в качестве неустойки. Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд счел исковые требования подрядчика не подлежащими удовлетворению, а встречный иск РФКР, наоборот, удовлетворил. Суд посчитал, что подрядчик не смог доказать, что продухов на объекте не было изначально, а их восстановление – это уже приспособление объекта культурного наследия, которое не входило в техзадание.

Подрядчик же ссылался на письмо регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия, которое подтверждало, что устройство вентиляции относится к работам по приспособлению и требует отдельного разрешения. Однако суд встал на сторону заказчика. Он указал, что подрядчик, подписывая договор, гарантировал, что понимает характер и объем работ, а также принимает на себя все риски.

Кроме того, являясь профессиональным участником рынка в области архитектуры, он должен был перед заключением договора проверить реальное состояние дома, а в случае обнаружения несоответствий – немедленно уведомить об этом заказчика и приостановить работу. В результате арбитраж пришел к выводу, что подрядчик не сдал работы в полном объеме, а недостатки не устранил, поэтому «оснований для оплаты нет». Встречный иск был удовлетворен, и с подрядчика взыскано 110,2 тысячи рублей неустойки. Однако решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции.

ИА “Орелград”