Восхитившуюся терактом ВСУ орловчанку оставили под стражей

Защитник женщины просил отменить постановление об аресте как незаконное.

Орловский областной суд признал законным арест жительницы областного центра, обвиняемой по статье в оправдании терроризма. В основу уголовного дела лег ее комментарий, который она оставила в Telegram-канале. Не станем его цитировать, но отметим, что орловчанка похвалила действия ВСУ под публикацией о теракте. По версии следствия, в начале марта 2026 года в одном из публичных сообществ в мессенджере Telegram появилась информация о совершении террористического акта в порту Новороссийска.

Обвиняемая, находившаяся в тот момент на территории города Орла, оставила под этим постом восторженный, хвалебный комментарий. Следствие квалифицировало ее действия как оправдание терроризма, то есть как совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ. Кстати, обвиняемая имеет высшее образование, но работает уборщицей.

Уголовное дело против нее возбудили 8 июля. В тот же день женщину задержали, предъявили ей обвинение. Затем следователь обратился в Советский районный суд с ходатайством об аресте. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 сентября 2026 года. Это решение в апелляционном порядке обжаловала защита. Адвокат настаивала на применении более мягкой меры пресечения, например, на домашнем аресте или запрете определенных действий.

В апелляционной жалобе было указано, что следователь, по мнению защиты, не представил доказательств того, что обвиняемая может скрыться или помешать следствию. Также защита ссылалась на семейные обстоятельства. На иждивении у обвиняемой находится совершеннолетняя дочь, нуждающаяся в постоянной помощи из-за своего заболевания. Однако областной суд, изучив материалы, оставил постановление районного суда без изменения.

Суд отметил, что орловчанка обвиняется в тяжком преступлении против общественной безопасности и активно пользуется интернетом. Об этом говорит тот факт, что она неоднократно оставляла комментарии в открытом доступе, которым следствию еще предстоит дать правовую оценку. Расследование находится на начальном этапе, многие свидетели еще не допрошены. Все это, по мнению суда, дает основания полагать, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей. А дочь, по мнению суда, способна проживать самостоятельно. Постановление вступило в законную силу, то есть орловчанка останется под стражей до сентября. Кстати, ей грозит до семи лет лишения свободы.

ИА “Орелград”