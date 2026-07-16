Сотрудник ООО «Орёлагропром» погиб на производстве

16.7.2026 | 11:50 Важное, Новости, Происшествия

Мужчину задавило отбойником.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в Межрегиональной инспекции труда по Орловской и Брянской областям.

Известно, что ЧП произошло во время замены тормозных колодок КАМАЗа. Мужчину придавило задним отбойником грузового автомобиля.

Работодатель создал комиссию по расследованию происшествия. Её возглавил госинспектор труда. Как установила комиссия, основной причиной ЧП стало отсутствие необходимого контроля за выполнением работ и соблюдением дисциплины со стороны ответственных руководителей и специалистов подразделения предприятия.

На данный момент несчастный случай официально квалифицирован как связанный с производством и оформлен соответствующим образом.

ИА «Орелград»


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