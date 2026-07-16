В Орле снова организуют «Прогулку по родному городу»

Молодежь приглашают на интернет-акцию к 460-летию города.

В Орле стартовала ставшая уже традиционной молодежная интернет-акция «Прогулка по родному городу». Она приурочена к 460-й годовщине основания города. Согласно постановлению мэрии, акция продлится по 7 августа. К участию в ней приглашаются жители Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Для того чтобы стать участником, необходимо до 31 июля включительно направить на электронную почту организаторов фотографию своего любимого места в Орле вместе с небольшим рассказом о нем.

Одновременно с этим в бумажном виде нужно предоставить заполненную заявку и согласие на обработку персональных данных. Заявки принимает управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла. Уже 3 августа все собранные материалы, соответствующие конкурсным требованиям, будут опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Победителей определят по наибольшему количеству «лайков», а само голосование пройдет с 3 по 7 августа. Три лучшие работы будут отмечены призами администрации города Орла.

По данным мэрии, акция направлена на нравственно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганду историко-культурного наследия Орла, а также на создание условий для самореализации талантов в фотографическом искусстве. Организаторы подчеркивают, что с помощью фотографий участники смогут отобразить общественную и культурную жизнь города, а также сформировать его позитивный имидж.

Мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы». Предоставляя заявку, участник автоматически подтверждает свое согласие с условиями проведения акции. Организатор же оставляет за собой право использовать работы для популяризации молодежной политики на территории областной столицы. Но авторские права в любом случае охраняются и соблюдаются в соответствии с действующим законодательством.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”