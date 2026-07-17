На Орловщине произошло смертельное ДТП

17.7.2026 | 11:12 Новости, Происшествия

Погиб немолодой водитель.

Фото: ГАИ Орловской области.

Авария произошла накануне примерно в 13 часов 30 минут в Урицком районе на просёлочной дороге.

Мужчина 1948 года рождения ехал на «Ниве Шевроле» со стороны села Подзавалово в сторону села Большое Сотниково. В какой-то момент машина съехала направо и врезалась в дерево.

Водитель погиб. Пассажирка 1949 года рождения получила повреждения, однако ей не понадобилась госпитализация.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 9 ДТП. В других авариях пострадали ещё двое человек, рассказали в ГАИ Орловской области.

ИА «Орелград»


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