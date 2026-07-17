Жителя Орла осудили за угрозы полицейскому

17.7.2026 | 11:21 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Северный районный суд.

Северный районный суд Орла. Фото: vk.com/seversudorel

Известно, что подсудимому 47 лет. Он является жителем данного района.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчину признали виновным по статьям 318 и 319 УК («применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти»). Уточняется, что речь шла об угрозе применения насилия, причём именно при исполнении служебных обязанностей.

Всё случилось в этом году в марте. Мужчина был нетрезв. Полицейский решил доставить орловца в отдел внутренних дел и составить протокол об административном нарушении. Однако житель Орла, желая воспрепятствовать этому, высказал в адрес сотрудника МВД оскорбления и угрозы.

В итоге суд назначил виновному штраф в размере 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU