Жителя Орла осудили за угрозы полицейскому

Дело рассматривал Северный районный суд.

Известно, что подсудимому 47 лет. Он является жителем данного района.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчину признали виновным по статьям 318 и 319 УК («применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти»). Уточняется, что речь шла об угрозе применения насилия, причём именно при исполнении служебных обязанностей.

Всё случилось в этом году в марте. Мужчина был нетрезв. Полицейский решил доставить орловца в отдел внутренних дел и составить протокол об административном нарушении. Однако житель Орла, желая воспрепятствовать этому, высказал в адрес сотрудника МВД оскорбления и угрозы.

В итоге суд назначил виновному штраф в размере 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»