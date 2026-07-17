«Тайны Орла» поможет раскрыть молодежный квест

Администрация города объявила условия и сроки проведения онлайн-квеста.

Мэрия распорядилась о проведении молодежного онлайн-квеста «Тайны Орла», посвященного истории и культурному наследию города. Квест пройдет в период с 20 по 31 июля, в рамках муниципальной программы «Молодежь города Орла» на 2024-2026 годы. Организатором акции выступает управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла. Предоставляя заявку, участники автоматически подтверждают свое согласие с условиями проведения квеста.

К участию приглашаются команды молодых орловцев в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие на территории областной столицы. В каждой команде должно быть не более трех участников. Для того чтобы стать участником, необходимо в срок с 20 по 24 июля подать заявку и согласие на обработку персональных данных в мэрию. Документы принимают по рабочим дням.

Сам квест пройдет в группе организатора в социальной сети «ВКонтакте». Задания будут опубликованы 24 июля отдельными постами в 10:00, 13:00 и 16:00 часов. Ответы принимаются до 26 июля включительно. Формат ответа определен организаторами в качестве фото или короткого видео продолжительностью до 60 секунд. Главное, чтобы на снимках или видео был виден объект задания. Ответы необходимо присылать в сообщения группы. Выдача следующего задания осуществляется после предоставления командой правильного ответа.

По условиям, каждое из трех основных заданий оценивается по балльной системе. Так, 3 балла дадут за ответ, присланный раньше других и соответствующий всем требованиям; 2 балла – за полный и правильно оформленный ответ; 1 балл – за частичный ответ или ответ с нарушением требований; 0 баллов – за неверный ответ. К каждому основному заданию предлагается бонусный вопрос повышенной сложности, исторический, литературный или краеведческий.

Такие вопросы будут оцениваться отдельно. Так, 2 балла положено за полный развернутый ответ с указанием фактов, дат и имен, 1 балл за частичный ответ и 0 баллов за неверный ответ или в случае, если ответ вообще не последует. Итоги квеста подведут в период с 27 по 31 июля. Победителей определит жюри, в состав которого вошли представители управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены призами администрации города Орла.

Как следует из постановления мэрии, квест направлен на нравственно-патриотическое воспитание молодежи, популяризацию историко-культурного наследия Орла, а также на создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала молодых горожан. Задачами мероприятия названы стимулирование познавательной активности, приобщение молодежи к позитивным формам коллективного досуга и формирование позитивного имиджа города.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”