Орёл купил у Ян-Вин-Тина игрушек на миллионы

20.7.2026 | 7:24 Важное, Новости, Общество

Оригинальная закупка обойдётся бюджету в 2 миллиона 689 тысяч 995 рублей.

Фото: zakupki.gov.ru

«Объединённый муниципальный заказчик» Орла подписал контракт с Виталием Валентиновичем Ян-Вин-Тином. Речь идёт о закупке распоповских игрушек различных видов.

Так называется особый вид глиняных игрушек, которые изготавливали под Орлом в деревне под названием Распопова. Известно, что сейчас местные мастера тоже занимаются возрождением этого промысла.

Однако изготавливать игрушки для «ОМЗ» Орла берётся другой мастер, проживающий в Красноярске (и зарегистрированный как ИП в Краснодарском крае).

Выполнить заказ надо до 30 октября текущего года. «ОМЗ» требуется всего семь игрушек различных видов стоимостью по 384 тысяч 285 рублей каждая.

Речь идёт об изделиях большого размера. У некоторых игрушек высота составляет 2 метра, а длина – 2 метра 20 сантиметров.

Ян-Вин-Тин стал единственным участником закупки. Отметим, что начальная стоимость контракта была заметно выше — почти 4 миллиона.

ИА «Орелград»


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