Опубликован приговор обворовавшим «Мираторг» экс-работникам

Добычей ОПГ в Орловской области стали 36 млн рублей.

Кромской районный суд Орловской области вынес приговор по уголовному делу о масштабном мошенничестве в агрохолдинге «Мираторг». Трое фигурантов — бывший главный энергетик, инженер-энергетик и бухгалтер — признаны виновными в хищении путем обмана денежных средств ООО «Мираторг-Орел» и ООО «Орел-Агро-Продукт» на общую сумму 36 637 301 рубль 69 копеек.

Белкин Р.Г., занимая должность главного энергетика в управляющей компании, создал организованную преступную группу, в которую вовлек подчиненных инженеров-энергетиков Кузьмина А.А. (дело в отношении него выделено и приостановлено) и Агошкова А.А., а также бухгалтера Кузьмину К.И. (супругу Кузьмина А.А.). С января 2022 по январь 2023 года участники группы через подконтрольные фиктивные фирмы («Комплект-электро», «Энергомаш», «Межрегионсервис», «Межрегионпромгаз») оформляли подложные договоры на обслуживание газового оборудования и поставку газа. Работы фактически не выполнялись, а похищенные деньги обналичивались и распределялись между участниками группы. Служебное положение Белкина и Агошкова позволяло им беспрепятственно согласовывать фиктивные платежи.

В качестве наказания организатору группу назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 000 рублей. Инженер-энергетик получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 000 рублей. Бухгалтер по совокупности преступлений (ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и с учетом предыдущего приговора — 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 000 рублей. Она также признана виновной в легализации похищенных средств — приобретении на них жилого дома и земельного участка в Орле стоимостью 7,5 млн рублей, оформленных на подставных лиц.

Суд удовлетворил иски потерпевших: с осужденных солидарно взыскано 19 272 212,73 рубля в пользу ООО «Орел-Агро-Продукт» и 17 265 088,73 рубля в пользу ООО «Мираторг-Орел». Наложенный на имущество арест сохранен. Жилой дом и земельный участок, фактически принадлежащие Кузьминой К.И., конфискованы в доход государства.

ИА “Орелград”