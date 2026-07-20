Орловчанка напала на полицейского за рассказы о контракте с Минобороны

Жительница Дмитровска оштрафовала на 30 тысяч рублей за неадекватное поведение.

Дмитровский районный суд Орловской области вынес приговор в отношении местной жительницы, признав ее виновной в применении насилия к представителю власти и публичном оскорблении сотрудника полиции при исполнении обязанностей.

Вечером 27 февраля 2026 года в дежурную часть ОМВД России по Дмитровскому району поступил звонок от гражданки. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сообщила, что ее сожитель не хочет уходить из дома. На вызов отправились старший участковый уполномоченный и участковый.

Прибыв на место — в дом по улице Советской в Дмитровске — сотрудники полиции застали там хозяйку и ее сожителя, между которыми продолжался словесный конфликт. Старший участковый, будучи в форменной одежде, стала выяснять обстоятельства. Звонившая подтвердила, что хочет, чтобы сожитель покинул ее жилище. Она вела себя агрессивно, на что полицейский попросила ее успокоиться. Затем заявительница передала свой паспорт для заполнения бланка объяснения.

Старший участковый в это время стала общаться с мужчиной, ставшим поводом для вызова полиции, и разъяснять ему порядок заключения контракта с Министерством обороны. Это вызвало у хозяйки дома резкую неприязнь к сотруднице полиции. Она, недовольная правомерными действиями правоохранителя, нанесла несколько ударов, затем схватила сотрудницу УМВД за форменное обмундирование в районе шеврона. В ходе конфликта хозяйка дома в присутствии третьих лиц публично оскорбила сотрудницу полиции, высказав в ее адрес унизительные выражения в неприличной форме.

Суд квалифицировал действия гражданки по ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ. В качестве смягчающих обстоятельств учтены наличие малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние и состояние здоровья. Отягчающим признано совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания назначен штраф в размере 30 000 рублей.

ИА “Орелград”