Орловец осужден за продажу самодельного пистолета и хранение взрывчатого вещества

У него нашли почти 200 патронов и килограмм пороха.
Кромской районный суд Орловской области вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении нескольких преступлений в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.
В ходе обысков в домовладении мужчины в селе Тросна сотрудники полиции изъяли:
- 838,3 грамма пороха,
- самодельную нарезную винтовку
- 5 патронов калибра 5,6 мм,
- 30 боевых винтовочных патронов 7,62 мм,
- 71 пистолетный патрон калибра 7,62 мм,
- 7 автоматных патронов 5,45 мм
- 49 пистолетных патронов 9 мм,
- 34 самодельно снаряженных патрона.
Кроме того, пенсионер сбыл самодельный самозарядный пистолет и не менее 20 самодельных патронов к нему за 20 000 рублей.
Суд квалифицировал действия подсудимого по нескольким статьям УК РФ, но назначил наказание с учетом смягчающих обстоятельств (активное способствование расследованию, пожилой возраст, состояние здоровья, частичное признание вины): 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом 120 000 рублей.
Суд обязал осужденного не менять место жительства без уведомления контролирующих органов и являться на регистрацию два раза в месяц.
Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества передадут в территориальный орган Росгвардии для уничтожения или реализации. Охотничье ружье, не относящееся к делу, возвращено владельцу, указано в решении.
ИА “Орелград”