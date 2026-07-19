Орловец осужден за продажу самодельного пистолета и хранение взрывчатого вещества

У него нашли почти 200 патронов и килограмм пороха.

Кромской районный суд Орловской области вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении нескольких преступлений в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

В ходе обысков в домовладении мужчины в селе Тросна сотрудники полиции изъяли:

838,3 грамма пороха,

самодельную нарезную винтовку

5 патронов калибра 5,6 мм,

30 боевых винтовочных патронов 7,62 мм,

71 пистолетный патрон калибра 7,62 мм,

7 автоматных патронов 5,45 мм

49 пистолетных патронов 9 мм,

34 самодельно снаряженных патрона.

Кроме того, пенсионер сбыл самодельный самозарядный пистолет и не менее 20 самодельных патронов к нему за 20 000 рублей.

Суд квалифицировал действия подсудимого по нескольким статьям УК РФ, но назначил наказание с учетом смягчающих обстоятельств (активное способствование расследованию, пожилой возраст, состояние здоровья, частичное признание вины): 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом 120 000 рублей.

Суд обязал осужденного не менять место жительства без уведомления контролирующих органов и являться на регистрацию два раза в месяц.

Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества передадут в территориальный орган Росгвардии для уничтожения или реализации. Охотничье ружье, не относящееся к делу, возвращено владельцу, указано в решении.

ИА “Орелград”