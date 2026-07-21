Орловчанка подозревается в краже золотого кольца

По текущей версии, она украла у незнакомца сумочку, где хранилась драгоценность.

Преступление произошло в Орле в одном из магазинов. Известно, что расследованием занималось отделение по Заводскому району.

По словам потерпевшего, он забыл небольшую сумку в тележке для покупок. Внутри лежало золотое кольцо, кошелёк и документы. Когда мужчина вернулся, чтобы забрать имущество, то не нашёл потерянное на месте.

Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, как одна из посетительниц откатила тележку в сторону, а затем достала из неё сумку.

Полиция установила, что это 52-летняя жительница Залегощенского района. У неё изъяли похищенное.

Дело возбуждено по статье «кража» (158 УК, часть 2). Фигурантка находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»