Под Орлом открыли мемориал в память об экипаже «Ми-8»

Об этом сообщили в Орловском областном Совете народных депутатов.

В открытии участвовали губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский. Церемонию освящения памятного знака провёл благочинный храмов Нарышкинско-Знаменского округа Алексей Ладыгин.

Мемориал установлен в Нарышкино. Недалеко от этого населённого пункта 23 мая 2025 года потерпел крушение вертолёт «Ми-8».

В той катастрофе погибли трое человек — командир Андрей Силантьев, штурман Евгений Бучнев и техник Роман Жванко.

ИА «Орелград»