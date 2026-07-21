Под Орлом открыли мемориал в память об экипаже «Ми-8»

21.7.2026 | 16:27 Новости, Общество

Об этом сообщили в Орловском областном Совете народных депутатов.

Фото: oreloblsovet.ru

В открытии участвовали губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский. Церемонию освящения памятного знака провёл благочинный храмов Нарышкинско-Знаменского округа Алексей Ладыгин.

Мемориал установлен в Нарышкино. Недалеко от этого населённого пункта 23 мая 2025 года потерпел крушение вертолёт «Ми-8».

В той катастрофе погибли трое человек — командир Андрей Силантьев, штурман Евгений Бучнев и техник Роман Жванко.

ИА «Орелград»


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