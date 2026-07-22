Орловскую автоледи оштрафовали за непокорность

Женщина не выполняла законные требования полиции.

Как рассказали в пресс-службе орловского управления МВД, сотрудники ГАИ остановили её автомобиль. Выяснилось, что светопропускаемость передних боковых стёкол недотягивает до 70%.

Это уже «потянуло» на штраф в 500 рублей. Однако полицейские, пробив женщину по базам, выяснили, что ранее данной гражданке выдавалось «требование о прекращении противоправных действий». Очевидно — тоже в связи с чрезмерной тонировкой.

В итоге судьбу водителя решил Железнодорожный суд Орла. Её оштрафовали на 2 тысячи рублей с формулировкой «за неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Указывается, что женщина родилась в 1982 году.

ИА «Орелград»