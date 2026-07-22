Каждый третий должник соглашается на урегулирование вместо банкротства

Готовые на крайние меры люди меняют планы после консультации.

Банк ВТБ проанализировал обращения клиентов с финансовыми трудностями и выяснил, что 30% заемщиков, изначально заявлявших о намерении банкротиться, в итоге отказываются от этой идеи в пользу реструктуризации или других мер поддержки.

«Основная причина, по которой клиенты решаются подать заявление на банкротство – ожидание, что процедура позволит решить финансовые проблемы одномоментно, однако многие не учитывают долгосрочные последствия. В ряде случаев более эффективными оказываются программы реструктуризации задолженности, кредитные каникулы и другие меры поддержки, позволяющие сохранить финансовую устойчивость», – комментирует руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.

Чаще всего за помощью обращаются владельцы автокредитов и кредитных карт. Самой востребованной мерой стала реструктуризация задолженности. Средний размер долга у таких клиентов — 650 тыс. рублей.

Среди главных плюсов финансового урегулирования — сохранение кредитной истории, доступ к банковским услугам и более быстрое восстановление финансового положения. Банкротство же, напротив, влечет ухудшение кредитной истории на срок до пяти лет, ограничения по имуществу и доходам, а также карьерные запреты.

Для раннего выявления проблем ВТБ использует искусственный интеллект: системы анализируют поведение клиентов и прогнозируют риск банкротства еще до появления серьезной просрочки. Это позволяет предлагать поддержку на раннем этапе. Такой подход, по данным банка, ежегодно помогает избежать банкротства около 4 тыс. заемщиков.

В 2023 году в арбитражный суд Орловской области поступило 1991 заявление о банкротстве, в 2024 году – 2686 таких заявлений. Поданным Федеральной налоговой службы в последние годы отмечается тенденция замещения банкротства реструктуризацией долга.