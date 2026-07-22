В Орловской области к избирателям придут с обходом

В регионе вновь организуют проект «ИнформУИК»

Избирательная комиссия Орловской области утвердила порядок проведения адресного информирования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы и Орловского областного Совета народных депутатов. Согласно постановлению облизбиркома, в период с 4 по 13 сентября члены участковых избирательных комиссий проведут поквартирный и подомовой обход избирателей в рамках проекта «ИнформУИК». Всего в проекте примут участие 1898 членов участковых избирательных комиссий.

Больше всего обходчиков задействуют в Заводском районе города Орла – 204 человека, в Орловском муниципальном округе – 186, в Советском районе города Орла – 144, в Северном районе города Орла – 128. В Ливнах и Мценске обход будут проводить по 90 и 86 членов УИК соответственно. В сельских районах численность участников варьируется от 16 человек в Корсаковском до 94 в Ливенском районе. Оплата труда обходчиков будет производиться за счет средств федерального бюджета.

Проект «ИнформУИК» зарекомендовал себя еще на выборах президента России в 2024 году. Тогда члены комиссий обошли миллионы домохозяйств по всей стране, что, по оценкам экспертов, положительно повлияло на итоговую явку избирателей. В этом году задача проекта прежняя: не просто дойти до каждого избирателя, а помочь людям разобраться в выборах. Обходчики расскажут, какие именно кампании проходят на каждой территории, как проголосовать удобным способом и др.

Для успешной реализации проекта в Орловской области уже проводится обучение участников. В период с 6 по 24 июля обучение организовано для координаторов, с 20 по 24 июля – для системных администраторов, с 27 июля по 14 августа – для самих обходчиков. Члены комиссий будут использовать специализированное мобильное приложение, которое поможет им корректировать маршруты и фиксировать результаты обхода.

Отличить обходчиков, как и в предыдущие годы, можно будет по специальным бейджам, фирменной атрибутике и информационным буклетам. В ходе обхода избирателям расскажут о днях, времени и месте голосования, о формах участия в выборах, включая дистанционное электронное голосование, а также о возможности проголосовать не по месту регистрации или на дому. Каждый избиратель получит печатные информационные материалы с контактами своей участковой комиссии.

ИА “Орелград”