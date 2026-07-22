Годовщину освобождения Орла отметят счастливым праздником

В сквере Ермолаева проведут концерт «Город, в котором живет счастье».

Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, 3 августа в сквере Героя Ермолаева пройдет праздничная программа «Город, в котором живет счастье». Мероприятие возьмет старт в 18:00, оно посвящено 83-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. В концерте примут участие творческие коллективы и солисты города Орла, а также артисты центра народного творчества.

Гостей ждут яркие музыкальные номера, песни о родном городе, подвиге защитников Отечества и мирной жизни. Праздник станет данью памяти героическому прошлому и символом любви к Орлу, его истории и культурному наследию, отмечают организаторы. Для посетителей также организуют интерактивные площадки. Все желающие смогут познакомиться с тематической военной выставкой, рассказывающей о событиях Великой Отечественной войны и освобождении Орловщины, увидеть экспозицию изделий декоративно-прикладного искусства народных умельцев.

Кроме того, гостей ждет творческий мастер-класс по созданию куклы-ангела от мастеров Орловского областного центра народного творчества, а также интерактивы от Орловской детской библиотеки имени М.М. Пришвина. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику, чтобы почтить память героев-освободителей и провести время в атмосфере единства, радости и праздничного общения.

Тем временем в регионе продолжаются мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию народных традиций. Так, в рамках Всероссийской акции «Единый день фольклора» Орловский областной центр народного творчества провел на живописном берегу реки Зуши в селе Задушном Новосильского района фольклорное гулянье «Путешествие в мир народных традиций». Праздник объединил жителей и гостей района разных поколений, став настоящим пространством знакомства с нематериальным культурным наследием Орловского края.

Как сообщили в Центре, концертную программу открыли фольклорные ансамбли «Разноцветье» и «Калиновый садок», исполнившие традиционные народные песни. Зрители вместе с артистами вспоминали старинные заклички, пестушки и потешки, разгадывали народные загадки, исполняли частушки и знакомились с богатством устного народного творчества. Кульминацией стала реконструкция одного из эпизодов традиционной свадьбы Хотынецкого района – ритуала обряжения невесты. Участники ансамбля «Калиновый садок» познакомили гостей с особенностями свадебного обряда, традиционного костюма и символикой, сопровождавшей создание новой семьи.

На протяжении всего праздника работала выставка изделий народных мастеров Орловской области. Посетители познакомились с плетеными изделиями из луговых трав и рогоза, вышитыми элементами народного костюма, произведениями декоративно-прикладного искусства, а также знаменитыми Плешковской и Чернышинской игрушками, ставшими визитной карточкой народных художественных промыслов региона. Особый интерес вызвал мастер-класс по изготовлению традиционной народной игрушки «Конь» из рогоза.

Гости освоили основные приемы работы с природным материалом и узнали о символическом значении коня в русской традиционной культуре. В частности, образ коня издавна олицетворял силу, мужество, защиту и мужское начало, а его символической противоположностью считалась птица, воплощавшая женское начало. Освоив традиционные техники плетения, участники мастер-класса изготовили собственные игрушки и увезли их с собой в качестве памятных сувениров.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”