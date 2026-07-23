Орловский губернатор остаётся владельцем необычной машины

ЦИК опубликовал данные о доходах и имуществе Андрея Клычкова.

Центризбирком сделал это, так как Клычков является кандидатом в депутаты Госдумы по федеральному списку от партии КПРФ.

Помимо всего прочего, глава Орловщины остался обладателем необычного автомобиля – «ЛуАЗ 967 М», выпущенного в 1987 году. Машину выпускал Луцкий автозавод.

Известно, что данный автомобиль изготавливали по заказу Воздушно-десантных войск как транспортёр особо малой подъёмности. Его использовали для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов, других подобных целей.

Также Клычков задекларировал мотоцикл «Хонда Руна». В открытых источниках об этой модели пишут как о «эксклюзивном круизёре-супердредноуте в стиле нео-ретро», который выпускался ограниченным тиражом в 2004 и 2005 годах.

Оба транспортных средства фигурируют и в предыдущей публично опубликованной декларации о доходах и имуществе Клычкова – за 2021 год. Позднее, в соответствии с законодательством (по причине СВО), данные не раскрывались.

Кроме того, у орловского губернатора есть квартира в Москве (площадью 120,4 квадратных метра), два земельных участка в Орловской области (площадью 2500 и 1000 квадратных метров), три вклада на общую сумму 36 тысяч 570 рублей 49 копеек.

За 2025 год Клычков заработал 4 миллиона 990 тысяч 358 рублей.

ИА «Орелград»