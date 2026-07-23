Владельцам орловских баз и пляжей выдали 29 предостережений

Инспекторы ГИМС подвели итоги патрулирований.

Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Орловской области в текущем году провела уже 216 патрулирований. Инспекторы оказали 22 госуслуги по регистрации маломерных судов и 39 госуслуг по аттестации судоводителей. На поднадзорных объектах, в том числе пляжах, базах и стоянках, было проведено 40 контрольно-надзорных мероприятий. По их итогам собственникам выписали 29 предостережений.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, всего в регионе зарегистрировано 1138 маломерных судов, в том числе 795 моторных. За ситуацией в целом следят 10 инспекторов ГИМС, на вооружении которых имеется четыре маломерных судна. Ежедневно инспекторы выходят в патрули, чтобы напомнить гражданам о правилах безопасности на воде, особенно в разгар купального сезона.

К слову, на днях в Орле на городском пляже прошел совместный профилактический рейд сотрудников ГИМС и Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Константина Домогатского. Мероприятие было направлено на предотвращение несчастных случаев на воде с участием детей. Участники рейда побеседовали с отдыхающими, рассказали родителям о недопустимости оставлять детей у воды без присмотра. Несовершеннолетние должны находиться у водоемов только в сопровождении взрослых, подчеркивают спасатели. Юным орловцам инспекторы и уполномоченный объяснили, как вести себя у воды, как действовать в случае происшествий, а также по каким телефонам следует звонить.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что взрослые и дети приняли участие в мастер-классе по спасению тонущего с помощью спасательного круга и веревки. На реке Оке инспекторы вручили памятки катающимся на катамаранах и лодках, а подросткам напомнили о недопустимости купания в незнакомых местах и там, где установлены запрещающие знаки. Тревогу у сотрудников МЧС вызывают именно необорудованные места отдыха вдоль Оки, где жители Орла по привычке спускаются к воде, забывая, что в случае чрезвычайной ситуации рядом может не оказаться спасателей. В ходе рейда такие места обследовали, отдыхающих там не выявили.

Всего на данный момент в регионе зафиксировано 10 происшествий на воде, в результате которых погибли 9 человек, включая одного несовершеннолетнего. Двух человек удалось спасти. Сотрудники МЧС призывают орловцев отдыхать и купаться только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра и не садиться за штурвал маломерного судна в состоянии опьянения. Только внимательное отношение к собственной безопасности может сохранить жизнь, акцентируют они.

ИА “Орелград”