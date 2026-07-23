Стало известно, кто будет признавать орловцев нуждающимися

Власти Орловской области уточнили критерии нуждаемости в социальной помощи.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Соответствующий приказ, в частности, уточняет перечень учреждений, которые уполномочены принимать такие решения. А документ в целом актуализируется и приводится в соответствие с действующим законодательством.

Согласно новой редакции, полномочия по признанию граждан нуждающимися в соцобслуживании закреплены за несколькими структурами. В их число вошли областной центр социальной защиты населения, центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, а также кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский». Кроме того, в перечень включены социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Всего в списке значатся восемь социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, расположенных в Орле, Ливнах, Мценске, а также в Должанском, Дмитровском, Ливенском, Мценском, Залегощенском и Покровском районах. Определены и пять центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей: «Маленькая страна», «Расправь крылья», «Остров детства», «Теплый дом» и «Дом Солнца». Эти учреждения теперь уполномочены самостоятельно признавать нуждаемость в социальных услугах, что должно ускорить процесс получения помощи для семей с детьми и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее действовавший порядок признания нуждаемости, утвержденный в январе 2024 года, признан утратившим силу вместе с несколькими промежуточными корректировками. Новый документ систематизирует и уточняет процедуру, что должно сделать ее более прозрачной для граждан. Изменения уже вступили в силу со дня подписания приказа. Уточнение полномочий направлено на повышение доступности социальных услуг и упрощение процедуры их получения для жителей региона, отмечено в документации профильного департамента.

ИА “Орелград”