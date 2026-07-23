Годовая инфляция в Орловской области ускорилась

В июне в регионе был зафиксирован скачок цен на 0,7 процента.

По данным Росстата, в июне 2026 года цены в Орловской области выросли на 0,69 процента по сравнению с маем. Годовая инфляция ускорилась и составила 5,63 процента. Однако стоит отметить, что это ниже, чем в целом по России, где показатель достиг 6,02 процента. Как следует из данных Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, заметнее всего в июне подорожало продовольствие – на 1,24 процента к предыдущему месяцу.

Основной причиной стало снижение предложения на отдельных продовольственных рынках. Выросли цены на плодоовощную продукцию. Так, лук, картофель, капуста, свекла и морковь подорожали из-за уменьшения запасов перед поступлением нового урожая. При этом в годовом выражении, то есть за последние 12 месяцев, плодоовощная продукция подешевела на 6,01 процента. Сахар прибавил в цене из-за сезонного роста спроса и возросших затрат производителей. За год он подорожал на 5,07 процента. Яйца продолжили дешеветь благодаря расширению предложения, хотя в годовом выражении они все равно выросли в цене на 2,53 процента.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,35 процента, а за год – на 5,07 процента. Моторное топливо выросло в цене из-за временного снижения объемов производства нефтепродуктов на фоне ремонтов нефтеперерабатывающих заводов при высоком сезонном спросе. В целом за год бензин и дизель подорожали на 14,42 процента. Средства связи, включая смартфоны, повысились в цене из-за удорожания логистики. При этом легковые автомобили, особенно подержанные иномарки, второй месяц подряд дешевеют – за год они потеряли в цене 4,34 процента.

Можно констатировать, что в Орловской области цены за месяц выросли меньше, чем в целом по стране. Заметнее, чем по России, подешевел сыр благодаря росту его производства в регионе. В то же время плодоовощная продукция в области подорожала сильнее, что может быть связано с коррекцией после более сильного снижения цен в апреле–мае. Годовая инфляция в регионе сложилась ниже общероссийской за счет более медленного роста цен на яйца, моторное топливо и отдельные услуги.

В орловском отделении Банка России добавили, что ЦБ продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции и ее стабилизацию вблизи целевого уровня 4 процента.

ИА “Орелград”