В Орле проведут массовый фестиваль футбола

23.7.2026 | 11:00 Новости, Спорт

Мероприятие пройдёт 25 июля.

Фото: vestiorel.ru

Игры состоятся на поле Центрального стадиона имени Ленина.

В рамках первого этапа команды-участники распределятся по группам и сыграют по круговой системе. На второй стадии сильнейшие выяснят отношения уже в полуфиналах, матче за третье место и финале.

Каждая игра будет продолжаться по 12 минут без перерыва. В 12:30 начнёт работу комиссия по допуску команд. С 13:00 до 15:00 пройдут основные матчи.

Об этом рассказали в Департаменте физкультуры и спорта Орловской области. Узнать подробности можно в группе общественной организации «Массовая Футбольная Лига».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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