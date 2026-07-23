В Орле проведут массовый фестиваль футбола

Мероприятие пройдёт 25 июля.
Игры состоятся на поле Центрального стадиона имени Ленина.
В рамках первого этапа команды-участники распределятся по группам и сыграют по круговой системе. На второй стадии сильнейшие выяснят отношения уже в полуфиналах, матче за третье место и финале.
Каждая игра будет продолжаться по 12 минут без перерыва. В 12:30 начнёт работу комиссия по допуску команд. С 13:00 до 15:00 пройдут основные матчи.
Об этом рассказали в Департаменте физкультуры и спорта Орловской области. Узнать подробности можно в группе общественной организации «Массовая Футбольная Лига».
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»