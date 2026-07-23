Военно-историческому музею передадут трофеи с СВО

Торжественная церемония пройдёт в Орле завтра.

Мероприятие состоится в музее в 15 часов.

Дарителем выступает Павел Меркулов — исполняющий обязанности ректора ОГУ имени Тургенева, глава регионального отделения Российского исторического общества. В свою очередь, он получил трофеи от самих военнослужащих, когда выезжал в зону специальной военной операции с гуманитарными целями.

Ожидается, что в Военно-исторический музей будут переданы трофейные образцы иностранного вооружения, фрагменты БПЛА, элементы снарядов различных артиллерийских систем.

Особым экспонатом должен стать дорожный знак «Коксового цеха» Авдеевского коксохимического завода. За освобождение территории этого предприятия шли ожесточённые бои.

Информацию сообщили в Областном краеведческом музее.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»