Нарушения на 622 миллиона рублей вскрыли на Орловщине

Казначейство Орловской области отчиталось о результатах проверок за полгода.

Управление Федерального казначейства по Орловской области обнародовало итоги собственной контрольно-ревизионной деятельности за первое полугодие 2026 года. Согласно отчету, всего за это время было проведено девять контрольных мероприятий, включая пять плановых выездных проверок, одну внеплановую и три плановых обследования.

Контрольные мероприятия проводились в отношении управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска, больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко, департамента финансов Орловской области, администрации Орловского муниципального округа, АО «Корпорация развития Орловской области», Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» и так далее.

Общий объем выявленных нарушений составил 622,456 миллиона рублей. Из них неправомерное использование бюджетных средств сотрудники казначейства оценили в 1,756 миллиона рублей, иные нарушения предоставления бюджетных средств потянули на 394,257 миллиона рублей, нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – на 226,443 миллиона рублей. Устранено же нарушений было лишь на сумму 1,264 миллиона рублей.

Из отчета также следует, что в первом полугодии текущего года должностными лицами Управления казначейства было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма взысканных штрафов достигла 349 тысяч рублей. По итогам проверок так называемым объектам контроля было направлено четыре представления с требованиями об устранении нарушений и одно предписание.

ИА “Орелград”