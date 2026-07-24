Серийному вору смягчили режим колонии

Орловский суд немного изменил приговор похитителю товаров из магазинов.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденного и его защитника на приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в апреле 2026 года. 42-летний местный житель ранее был признан виновным в совершении 16 эпизодов краж и грабежа, совершенных в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как было установлено судом, орловец совершал хищения в магазинах «Пятерочка», «Красное и Белое» и «Подружка» в Орле. Преступления носили серийный характер, поскольку продукты питания, алкоголь, бытовая химия и косметика похищались практически ежедневно. Сумма ущерба по эпизодам мелких и тайных хищений варьировалась от 325 рублей до 3,5 тысячи рублей за один случай. Кроме того, орловец и его подельница проникли в дом к пенсионерке в Заводском районе, откуда похитили телевизор, музыкальную колонку и шуруповерт, причинив потерпевшей значительный ущерб.

Наиболее резонансным стал эпизод с грабежом, совершенным в конце февраля 2025 года в магазине «Пятерочка». Орловец пытался вынести товар, но был замечен продавцом. На улице, когда сотрудница магазина попыталась вернуть похищенное, он толкнул ее, причинив ей физическую боль, после чего скрылся. Эти действия были квалифицированы судом как грабеж с применением насилия. Сам осужденный настаивал на том, что это хищение было тайным, однако суд признал его доводы несостоятельными.

В апелляционной жалобе осужденный просил переквалифицировать грабеж на кражу и оправдать его по эпизоду с кражей из дома, утверждая, что подельница оговорила его, а само преступление было совершено уже после его задержания. Однако судебная коллегия признала эти доводы необоснованными, указав, что вина осужденного полностью подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, записями камер видеонаблюдения и заключениями экспертиз.

В частности, на одежде орловца был обнаружен биологический материал, доказывающий его вину в домовой краже, а его подельница дала подробные признательные показания, которые согласуются с другими доказательствами. Вместе с тем суд апелляционной инстанции смягчил приговор в части определения вида исправительного учреждения. Облсуд решил, что серийный вор должен сидеть в исправительной колонии общего, а не строгого режима. В остальном приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

ИА “Орелград”