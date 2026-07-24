Спикер областного совета отмечает день рождения

24.7.2026 | 13:31 Новости, Общество

Леониду Музалевскому исполнилось 66 лет.

Фото: oreloblsovet.ru

Леонид Семёнович Музалевский родился в Орле 24 июля 1960 года. Получил среднее образование, служил в армии, после окончил Орловский строительный техникум. Долгое время работал на ответственных должностях в «Орёлавтотрансе» (1984-1991), затем руководил предприятием «Автокомплекс» (1991-2011).

Получил два высших образования — экономиста во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте (1990) и менеджера-финансиста в Орловской региональной Академии государственной службы при Президенте России (1998).

В 2011 являлся председателем Орловского городского Совета народных депутатов. В том же году стал членом Орловского областного Совета народных депутатов. С 2021 года является председателем регионального парламента.

Также с 2011 года работает секретарём Орловского регионального отделения партии «Единая Россия».

ИА «Орелград»


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