Спикер областного совета отмечает день рождения

Леониду Музалевскому исполнилось 66 лет.

Леонид Семёнович Музалевский родился в Орле 24 июля 1960 года. Получил среднее образование, служил в армии, после окончил Орловский строительный техникум. Долгое время работал на ответственных должностях в «Орёлавтотрансе» (1984-1991), затем руководил предприятием «Автокомплекс» (1991-2011).

Получил два высших образования — экономиста во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте (1990) и менеджера-финансиста в Орловской региональной Академии государственной службы при Президенте России (1998).

В 2011 являлся председателем Орловского городского Совета народных депутатов. В том же году стал членом Орловского областного Совета народных депутатов. С 2021 года является председателем регионального парламента.

Также с 2011 года работает секретарём Орловского регионального отделения партии «Единая Россия».

ИА «Орелград»