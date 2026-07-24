Спикер областного совета отмечает день рождения

Леониду Музалевскому исполнилось 66 лет.
Леонид Семёнович Музалевский родился в Орле 24 июля 1960 года. Получил среднее образование, служил в армии, после окончил Орловский строительный техникум. Долгое время работал на ответственных должностях в «Орёлавтотрансе» (1984-1991), затем руководил предприятием «Автокомплекс» (1991-2011).
Получил два высших образования — экономиста во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте (1990) и менеджера-финансиста в Орловской региональной Академии государственной службы при Президенте России (1998).
В 2011 являлся председателем Орловского городского Совета народных депутатов. В том же году стал членом Орловского областного Совета народных депутатов. С 2021 года является председателем регионального парламента.
Также с 2011 года работает секретарём Орловского регионального отделения партии «Единая Россия».
ИА «Орелград»