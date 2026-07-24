Орловец подозревается в серии краж из магазинов в Брянске

24.7.2026 | 13:19 Криминал, Новости

Общая сумма ущерба — около 100 тысяч рублей.

Фото: 32.мвд.рф

Как рассказали в Управлении МВД по Брянской области, по текущей версии, житель нашего региона совершил 15 хищений из магазинов. Торговые точки находятся в Советском районе Брянска.

Орловец приходил в магазины с пакетом, складывал туда товары общей стоимостью в тысячи рублей (продукты, средства гигиены, парфюмерию), а затем просто проходил мимо кассы.

Известно, что мужчине 36 лет. Ранее его неоднократно привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

Уголовные дела возбудили по статье «кража» (158 УК, часть 1). Орловец признал вину. Он рассказал, что сбывал похищенное «неизвестным покупателям».

ИА «Орелград»


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