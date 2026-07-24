В Орле на комиссии по ЧС обсудили судьбу дома на Комсомольской

В здании №269 нет горячей воды.

Как сообщает Администрация Орла, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций официально установила причину проблемы. Это спор между собственником и арендатором оборудования котельной – ООО «Универсал» и ООО «Теплоавтоматика» соответственно.

По итогам заседания комиссия поручила обоим сторонам спора восстановить горячее водоснабжение до 28 июля, а также обеспечить подготовку котельной к отопительному сезону.

Если требования не будут выполнены, к решению данных задач подключат АО «Орелтеплосервис». Впоследствии их переложат на «новую эксплуатирующую организацию».

Также АО «Орелтеплосервис» поручили проверить и, при необходимости, отремонтировать тепловые сети. В свою очередь, управляющая организация, закреплённая за зданием (ООО «Домком»), должна обеспечить готовность к приёму тепловой энергии и организации горячего водоснабжения.

ИА «Орелград»