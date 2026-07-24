Стали известны доходы кандидатов в Госдуму от «Справедливой России»

Данные за 2025 год опубликовал Центризбирком.

По округу в Госдуму избирается Руслан Перелыгин, глава Совета регионального отделения партии.

За минувший год он заработал 609 тысяч 604 рубля и 21 копейку. Также у орловца имеются восемь счетов, где в общей сложности лежат 14 тысяч 95 рублей и 69 копеек. Недвижимости, земельных участков, автомобилей у кандидата не имеется.

Дмитрий Серёгин, действующий депутат областного совета, избирается в Госдуму по федеральным спискам партии. В минувшем году он заработал 2 миллиона 430 тысяч 434 рубля и 92 копейки. На 10 счетах лежат ещё 2 миллиона 468 тысяч 326 рублей и 42 копейки. Также у Серёгина есть квартира в Орловской области площадью 36,7 квадратного метра.

Ранее ЦИК раскрыл доходы и имущество других орловских кандидатов в Госдуму.

ИА «Орелград»