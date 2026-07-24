В Орле следователям вручили награды перед их праздником

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия России.

Торжественное собрание состоялось в актовом зале Следственного управления СКР по Орловской области.

Как сообщает пресс-служба областного совета, сотрудникам ведомства вручили различные награды. Так, руководитель регионального управления Александр Полшаков получил от митрополита Орловского и Болховского Тихона медаль Священномученика Кукши третьей степени.

В свою очередь, главу отдела по расследованию особо важных дел Константина Баранова отметили почётной грамотой самого СКР. Также ведомство наградило грамотой Анастасию Гришину – воспитанницу Некрасовской общеобразовательной школы, которая принимала участие в образовательном проекте “Патриоты Отечества”.

В первой половине текущего года областное управление Следственного комитета России направило в суды около 160 уголовных дел, возбуждённых в отношении 187 обвиняемых. 34 из них касались коррупции. Также раскрыто 44 преступления, которые совершались организованными группами или преступными сообществами. В ходе предварительного следствия потерпевшим возместили ущерб примерно на 259 миллионов рублей. Также арестованы средства и имущество обвиняемых на общую сумму 535 миллионов.

ИА “Орелград”