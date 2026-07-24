В Орле в ТЦ “Гринн” прошли антитеррористические учения

24.7.2026 | 16:12 Новости, Общество

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Фото: Управление ФСБ России по Орловской области

В мероприятии участвовали различные профильные ведомства и службы.

Сценарий учений состоял в том, что условные “диверсанты” попытались совершить в торговом центре “террористический акт”, причём используя химическое оружие. Затем группа должна была покинуть регион.

Глава Оперативного штаба Орловской области – руководитель орловского УФСБ Алексей Котенев принял решение о проведении контртеррористической операции. В итоге “террористов” обезвредили и задержали.

ИА “Орелград”


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