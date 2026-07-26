Соцфонд отсудил у банков пенсию умершего орловца

26.7.2026 | 17:42 Закон и порядок, Новости

Арбитражный суд региона удовлетворил иск Отделения Социального фонда России по Орловской области. 

Фото: ИА «Орелград»

Как следует из материалов дела, пенсионер умер 31 марта 2023 года. Однако Соцфонд, не имея на момент формирования выплатных документов сведений, перечислил пенсию за апрель 2023 года в размере 9 550,11 руб. Из этой суммы 5 730,07 руб. были удержаны службой судебных приставов и перечислены по исполнительным производствам двум банкам и микрофинансовой организации. Последняя добровольно вернула полученные средства (3 820,05 руб.), а банки возврат не произвели.

В суде банки возражали против исковых требований, ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка и на то, что денежные средства были зачислены на счета клиента и направлены на погашение его задолженности. Однако суд признал эти доводы несостоятельными.

Суд указал, что в связи со смертью пенсионера обязательство Фонда по выплате пенсии прекратилось с 1 апреля 2023 года, а перечисленные после этой даты средства фактически принадлежат Фонду и не являются пенсией гражданина. Правовые основания для получения этих денег у банков отсутствовали, поскольку они были ошибочно перечислены уже после смерти должника. При этом наследственное дело в отношении орловца не открывалось, доказательств перехода его обязательств к наследникам не представлено.

Таким образом, суд признал спорные денежные средства неосновательным обогащением банков и обязал их вернуть полученное Социальному фонду 5730 рублей, также с каждого из банков в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина (8 690 руб. и 1 310 руб.).

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”


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