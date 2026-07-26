Соцфонд отсудил у банков пенсию умершего орловца

Арбитражный суд региона удовлетворил иск Отделения Социального фонда России по Орловской области.

Как следует из материалов дела, пенсионер умер 31 марта 2023 года. Однако Соцфонд, не имея на момент формирования выплатных документов сведений, перечислил пенсию за апрель 2023 года в размере 9 550,11 руб. Из этой суммы 5 730,07 руб. были удержаны службой судебных приставов и перечислены по исполнительным производствам двум банкам и микрофинансовой организации. Последняя добровольно вернула полученные средства (3 820,05 руб.), а банки возврат не произвели.

В суде банки возражали против исковых требований, ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка и на то, что денежные средства были зачислены на счета клиента и направлены на погашение его задолженности. Однако суд признал эти доводы несостоятельными.

Суд указал, что в связи со смертью пенсионера обязательство Фонда по выплате пенсии прекратилось с 1 апреля 2023 года, а перечисленные после этой даты средства фактически принадлежат Фонду и не являются пенсией гражданина. Правовые основания для получения этих денег у банков отсутствовали, поскольку они были ошибочно перечислены уже после смерти должника. При этом наследственное дело в отношении орловца не открывалось, доказательств перехода его обязательств к наследникам не представлено.

Таким образом, суд признал спорные денежные средства неосновательным обогащением банков и обязал их вернуть полученное Социальному фонду 5730 рублей, также с каждого из банков в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина (8 690 руб. и 1 310 руб.).

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”