Орловчанку обязали снести гараж в охранной зоне газораспределительной станции

Орловский районный суд удовлетворил иск ООО «Газпром трансгаз Москва» к местной жительнице.

Причиной судебного разбирательства стало нарушение охранной зоны и зоны минимальных расстояний газораспределительной станции (ГРС) «Мезенка». На принадлежащих ответчице земельных участках были возведены бетонная площадка, капитальный гараж и металлические столбы ограждения. Однако эти объекты оказались в 100-метровой охранной зоне и 175-метровой зоне минимальных расстояний от опасного производственного объекта.

Представитель газотранспортной компании пояснил, что строительство велось без соответствующего согласования, несмотря на то, что сведения о границах охранных зон с 2020 года отображаются на публичных кадастровых картах. Кроме того, еще до начала работ в апреле 2025 года истец направил ответчице письменное предупреждение об ограничениях по использованию участков.

В ходе рассмотрения дела ответчик в суд не явилась, возражений не представила, в связи с чем дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

Изучив материалы, судья пришла к выводу, что наличие построек в непосредственной близости от газораспределительной станции создает угрозу промышленной безопасности и нарушает права собственника инфраструктурного объекта. Согласно действующим нормам (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правилам охраны магистральных газопроводов), размещение любых зданий и сооружений в охранных зонах без разрешения запрещено.

Поскольку ответчица знала или должна была знать об установленных ограничениях, суд не нашел оснований для сохранения построек. Орловчанку обязали в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу снести бетонную площадку, гараж на бетонном фундаменте и металлические столбы ограждения. В пользу ООО «Газпром трансгаз Москва» взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 000 рублей.

Напомним, ранее о систематических нарушениях в охранной зоне газопровода в Орле сообщили в Орловского ЛПУМГ. Деятельность на более 180 участках в районе Московского шоссе вызывает опасения.

ИА “Орелград”