Бюджет Ливен исполнен с дефицитом в 12,2 миллиона рублей

Администрация города утвердила отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2026 года.

Как следует из отчета, утвержденного администрацией города Ливны, доходы городской казны за шесть месяцев 2026 года составили 826,4 миллиона рублей, а расходы – 838,7 миллиона рублей. Дефицит сложился в размере 12,2 миллиона рублей. По сравнению с годовыми плановыми назначениями доходы исполнены на 49,1 процента, а расходы – на 48 процентов. Основной доходной статьей бюджета Ливен остается налог на доходы физических лиц.

Так, в первом полугодии НДФЛ принес в местную казну 162,1 миллиона рублей, или 40,9 процента от годового плана. Налоги на совокупный доход принесли 33,8 миллиона рублей, или 49,9 процента годового плана. Данный показатель включает в себя поступления по упрощенной системе налогообложения (УСН), единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) и патентной системе налогообложения (ПСН).

Доходы от использования муниципального имущества и аренды земельных участков в первой половине текущего года составили 16,1 миллиона рублей, или 46,9 процента годового плана. Сборы платы за размещение нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций исполнены уже на 72,7 процента от плана года, данные поступления составили 4,4 миллиона рублей. Государственная пошлина принесла в городскую казну 11,3 миллиона рублей. Безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов составили 569,1 миллиона рублей, или 53,2 процента плана.

Что касается расходной части, то самые крупные расходы города традиционно приходятся на сферу образования, которая получила 599,7 миллиона рублей, или 55,4 процента годового плана. Из них 209,9 миллиона рублей было направлено на дошкольное образование, 323,1 миллиона – на общее образование, а 55,3 миллиона – на дополнительное образование детей. На культуру и кинематографию ливенские власти потратили 37,7 миллиона рублей (54 процента плана), на жилищно-коммунальное хозяйство – 44,3 миллиона рублей (29,1 процента).

На национальную экономику было направлено 53,9 миллиона бюджетных рублей, исполнение составило всего 28,2 процента от годового плана. Причем из указанных трат на раздел «Национальная экономика» основная часть средств ушла на дорожное хозяйство – 45,7 миллиона рублей. На физическую культуру и спорт власти города за шесть месяцев израсходовали 14,7 миллиона рублей, или 44,3 процента годового плана.

Отметим, что традиционно основная часть бюджетных средств осваивается во втором полугодии. Это связано с завершением строительных и ремонтных работ, а также сезонным характером исполнения многих муниципальных программ. Отчет об исполнении бюджета уже направлен в Ливенский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату города.

ИА “Орелград”